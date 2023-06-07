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Представительница Азербайджана стала «Мисс Жемчужиной мира – 2023» на конкурсе в Казани
В Казани состоялся финал Студенческого фестиваля-конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира – 2023». В этом году на него поступило 36 заявок из 15 стран мира. Финалистками стали представительницы 14 стран. Среди участниц – иностранные студентки, получающие высшее образование в вузах Татарстана, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.
«В Татарстане в мире и согласии живут все народы мира. Такие конкурсы еще раз доказывают межнациональную дружбу среди студентов Татарстана. Министерство по делам молодежи всегда готово поддерживать такие проекты, которые в том числе дают возможность молодежи реализовать свои таланты, сохранять культуру, традиции и обычаи народов мира, развивать общественные, социальные и культурные связи между ними», – обратилась к участницам замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.
Конкурс включал в себя шесть этапов: отбор, лабораторию мелодекламации «Родина, любовь, мир», уроки гостеприимства в школе, семинар «Эффективные коммуникации в поликультурной среде», мастер-класс по росписи на тканях традиционных орнаментов народов мира и финал.
По итогам конкурса титул «Мисс Жемчужина мира – 2023» завоевала представительница Азербайджана Камила Алескерова.
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