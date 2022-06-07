Представительница афганских татар Шарифа Назари Татар получила вторую докторскую степень

Фото: ИА " Татар - информ"

Представительница татарской общины Афганистана, доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии Фарьябского государственного университета Шарифа Назари Татар защитила докторскую диссертацию по биологии.

«Министерство высшего образования и науки Афганистана присвоило Шарифе Назари Татар звание заслуженного деятеля высшего образования и науки Афганистана. Ее книги „Богатая зоология", „Общая микробиология" и множество научных публикаций в афганских и зарубежных научных изданиях снискали ей огромный авторитет в научных кругах. Она успешно занимается исследованиями как в Афганистане, так и в зарубежных странах», — рассказал «Татар-информу» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Случай одной из немногих женщин — ученых Афганистана Шарифы Назари Татар является скорее исключением, чем правилом. Новые власти страны фактически игнорируют вопрос о предоставлении женщинам прав на образование и труд. Не так хорошо обстоит дело с обучением девочек старше 13 лет, хотя старейшины татарской общины смогли отстоять право на обучение для ее представительниц.

«Шарифа Назари Татар является ярким представителем татар Афганистана. Несмотря на занятость, она регулярно проводит уроки сиротам в татарском интернате Фарьяба. Она настоящий патриот Афганистана и татарской нации», — прокомментировал этот случай генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.