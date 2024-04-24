Представители татарстанского кэндо стали лучшими на Центрально-Азиатском фестивале

фото:Всероссийской федерации кендо

В Ташкенте состоялся VII Открытый Центрально-Азиатский фестиваль кэндо. В турнире приняли участие более шестидесяти спортсменов из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, России, Израиля, Республики Корея и Японии. Мужские индивидуальные соревнования второй год подряд в категории «кю-кап» выиграл воспитанник татарстанской школы кендо Артур Салмияров.

Среди обладателей мастерской степени дан «золото» завоевал татарстанский спортсмен Анатолий Сигал.

«Уровень участников фестиваля с каждым годом растет, и это безусловная заслуга президента Федерации кэндо Узбекистана Сергея Кима, который успешно развивает спортивное направление как в своей республике, так и в других странах Центрально-Азиатского региона. Кроме того, неоценим вклад в развитие и популяризацию спортивного мастерства президента Федерации кэндо Израиля Павла Володарского», – отметил в своем приветственном слове президент Всероссийский федерации кэндо Владислав Толкишевский.

Центрально-Азиатский фестиваль традиционно включил в себя личные и командные соревнования. Среди женщин чемпионкой стала россиянка Олеся Зимина из Москвы, «серебро» и «бронзу» разделили представительницы Израиля и Японии. Среди обладателей мастерской степени на пьедестале оказались сразу два представителя РФ. Кроме «золота» татарстанца Анатолия Сигала, серебро завоевал москвич Михаил Волобуев. В командных соревнованиях чемпионами стала сборная Израиля.