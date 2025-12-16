Представители Татарстана завоевали семь наград на национальной премии «Студент года»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Торжественная церемония награждения Российской национальной премией «Студент года» состоялась в Москве. Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ, по итогам конкурса регион показал высокие результаты, подтвердив позиции одного из лидеров страны в развитии студенческого самоуправления, научной и творческой деятельности.

Представители Татарстана одержали две победы в ключевых номинациях и получили пять званий лауреатов.

Российская национальная премия «Студент года» считается одним из главных событий в жизни студенческого сообщества страны и направлена на выявление наиболее успешных проектов, студенческих объединений и индивидуальных достижений.

По результатам конкурсных испытаний две победы в основных номинациях завоевали представители Казанского федерального университета. В номинации «Медиа года» лучшей была признана Арина Евдокимова, вклад которой в развитие студенческих медиа получил наивысшую оценку жюри.

В номинации «Председатель совета обучающихся» победу одержала Назгуль Калимова, отмеченная за эффективную организацию работы органов студенческого самоуправления и реализацию инициатив обучающихся.

Высокий уровень подготовки и значимость проектов, реализуемых в республике, были также отмечены в ряде других номинаций, где представители Татарстана стали лауреатами. В номинации «Иностранный студент года» лауреатами признаны Гонейм Омар, представляющий Казанский государственный медицинский университет, и Ядвига Турабова из Казанского федерального университета.

В категории «Спортивный клуб года» в число лучших вошел студенческий спортивный клуб «ЭНЕРГО» Казанского государственного энергетического университета. В номинации «Творческий клуб года» лауреатом стала творческая мастерская «ШУМ» Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ.

Звание лауреата в номинации «Общественник года» получил Виктор Воропаев из КФУ за активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни.

Первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Галиева-Мустафина отметила, что высокие результаты студентов республики на всероссийском конкурсе являются закономерным итогом системной работы и отражают высокий уровень подготовки молодежи.

По ее словам, республика создает необходимые условия для реализации инициатив и проектов – от развитой образовательной базы до комплексной системы поддержки талантов в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Она подчеркнула, что две победы и пять званий лауреатов подтверждают наличие у молодых людей в Татарстане широких возможностей для самореализации и вклада в развитие региона и страны.

Президент Лиги студентов Республики Татарстан Шамиль Якупов, в свою очередь, указал, что для республики важно уверенное представление татарстанских студентов на федеральных площадках. Он подчеркнул, что достигнутые результаты являются не только личными достижениями участников конкурса, но и вкладом в развитие молодежной политики региона в целом.

Российская национальная премия «Студент года» реализуется с 2014 года и представляет собой конкурсно-образовательный проект для талантливых студентов. С 2018 года премия проводится в формате двух самостоятельных направлений – для профессиональных образовательных организаций и для образовательных организаций высшего образования.

В 2025 году финальные мероприятия проходят в рамках празднования 35-летия Российского Союза Молодежи. Обладатели Гран-при среди участников из числа ПОО и ООВО будут объявлены на церемонии закрытия форума «Твой Ход – 2025».

Организаторами и учредителями форума в 2025 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, «Движение Первых», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Российский Союз Молодежи и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Форум проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».