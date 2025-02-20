Представители Татарстана войдут в команду венчурных аналитиков АИРР

Ассоциация инновационных регионов России и венчурный клуб «Синдикат» запустили практический курс подготовки инвестиционных аналитиков для представителей регионов, входящих в АИРР. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Программа обучения направлена на развитие навыков в области анализа инвестиций и венчурных проектов. Будущие эксперты сформируют сеть региональных центров компетенций АИРР по этому направлению. В партнерстве с клубом «Синдикат» на базе ассоциации предполагается создать инвестиционный комитет для отбора стартапов и формирования пула инвесторов, заинтересованных в финансировании региональных проектов.

«Мы делаем шаг к созданию сети венчурных представителей в регионах АИРР. Их работа в будущем позволит значительно увеличить воронку стартапов за счет профессиональной подготовки и оценки проектов, которые затем будут представлены инвесторам», – заметил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин.

Участниками курса стали представители 19 регионов, входящих в состав АИРР. Они пройдут двухмесячное обучение в гибридном формате, подготовят собственные проекты и очно защитят их перед экспертами. Финальная презентация работ состоится в рамках очередного Российского венчурного форума, который пройдет в Казани в апреле 2025 года.

Республика Татарстан является участником АИРР с момента основания в 2010 году, Председатель совета ассоциации – Раис РТ Рустам Минниханов.