Представители Татарстана в преддверии 9 Мая возложили цветы в Александровском саду

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочное представительство РТ в РФ в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложило цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Александровском саду и памятнику маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

В церемонии приняли участие вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Татарстана Рамис Сафиуллов.

К мероприятию также присоединились представители Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана. Среди них были и удостоенные звания Героя России участники специальной военной операции: Иван Жарский, Михаил Марцев, Сергей Хайрудинов.

Кроме того, участниками церемонии стали председатель Клуба офицеров генерал-полковник Валерий Баранов, Герои России Владимир Алимов, Марат Алыков, Рафик Ихсанов, Венер Мухаметгареев, Сергей Тулин, руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Алексей Лемякин, заместитель командующего ВДВ генерал-майор Нариман Тимергазин, генерал-майор Тимур Гареев, генерал-лейтенант Юрий Демидов, двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова, представитель Национального центра управления обороной РФ вице-адмирал Виктор Калганов, депутат Государственной Думы России от Татарстана Руслан Гаджиев и другие.

Особую торжественность церемонии придало участие военнослужащих Преображенского полка, подчеркнули в пресс-службе полпредства.

У памятника Жукову Алексей Лемякин вручил награды Минобороны за поддержку участников спецоперации. Их удостоены Наиль Магдеев, Рамис Сафиуллов, Михаил Левашов и Антон Сучков.

По традиции к акции присоединились представители не только Клуба офицеров, но и других клубов, созданных при Полпредстве Татарстана, – Клуба врачей, Клуба деятелей культуры и искусства, а также руководство Автономии татар Москвы, общественники, призывники-татарстанцы, проходящие военную службу в различных частях московского региона. Многие пришли с детьми и внуками, уточнили в пресс-службе.

Видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.