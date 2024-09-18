Представители Татарстана участвуют в программе «Лидеры развития инфраструктуры»

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Команда Татарстана принимает участие в методической программе «Лидеры развития инфраструктуры». В нее вошли первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова, генеральный директор АО «Фонд развития промышленности РТ» Марат Бухараев и заместитель генерального директора по развитию ООО «Управляющая компания Альянс» Татьяна Егорова, сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Три месяца представители региона работали над проектом создания индустриального парка «Тура 2.0». Они должны были не только закрепить на практике полученную в ходе онлайн-блока программы информацию, но и продвинуться в решении задачи повышения инвестиционной привлекательности Татарстана и задачи создания возможностей для развития промышленных производств на его территории.

На протяжении всей программы участников сопровождали эксперты, среди которых были действующие специалисты с опытом создания и развития индустриальных и промышленных технопарков. При их поддержке команда Татарстана завершила разработку проекта. Завтра, 19 сентября, на очной сессии «Предзащита проектов» она представит его экспертной комиссии в Новосибирске в рамках форума InPark — 2024.

Финальная защита проекта и подведение итогов будут организованы в Ставропольском крае на форуме InRussia 17 и 18 октября.

Всего в программе Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры» участвуют управленческие команды из 29 субъектов Федерации. Она нацелена на оказание методической поддержки по созданию и развитию в регионах промышленной инфраструктуры.