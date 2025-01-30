Представители Татарстана приняли участие в совещании по молодежной политике в ПФО

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел окружное совещание, посвященное реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО в 2024 году, а также планам на текущий год.

В мероприятии приняли участие заместители высших должностных лиц регионов округа, курирующие вопросы воспитательной деятельности, руководители региональных органов государственной власти по профилю отдельных проектов, а также главные федеральные инспекторы.

Татарстан на мероприятии представили заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин, заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Открывая совещание, Олег Машковцев поздравил представителей Пермского края с победой в борьбе за статус молодежной столицы России. По мнению замполпреда, он поможет региону реализовать важнейшие задачи в сфере молодежной политики.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Одной из семи национальных целей развития России до 2030 года, установленных Президентом РФ Владимиром Путиным, является реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На заседании обсудили перечень задач в сфере работы с молодежью в Приволжском федеральном округе, выполнение которых также будет способствовать достижению этой цели. В числе важных направлений были названы патриотическое воспитание и формирование духовно-нравственных ценностей.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне просветительская деятельность должна стать для сферы молодежной политики системной. Необходимо также активно привлекать к работе с молодежью демобилизованных участников СВО», — заявил Олег Машковцев.

Он также обратил внимание на общий уровень готовности регионов Приволжья к участию в окружных общественных проектах. В ходе совещания была дана оценка работы органов государственной власти при реализации проектов для молодежи, а также их информационного освещения.

Машковцев в своем выступлении заметил, что в округе выстроено системное взаимодействие с крупнейшими общественными молодежными организациями и координирующими структурами (Советом ректоров вузов ПФО, Советом директоров организаций профессионального образования и другими).

«Мы продолжаем осуществлять взаимодействие с вузами и ссузами, сформированы региональные и окружная комиссии по молодежной политике и духовно-нравственному воспитанию при советах ректоров вузов. На этих площадках планируем продолжить обсуждение вопросов воспитательной деятельности в студенческой среде», — добавил он.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

По словам спикера, важным результатом работы стала интеграция ряда общественных проектов ПФО в созданные по соответствующим направлениям всероссийские проекты, а также привлечение для участия в приволжских общественных проектах молодежи из новых регионов и дружественных стран.

В ходе совещания участники также обсудили планы работы на 2025 год, который станет особенным в связи с запуском нового общественного проекта для работающей молодежи и возвращением в статус окружного Молодежного форума «Движения первых» «iВолга» в Самарской области.

Приоритетным направлением международного сотрудничества станет проведение совместных с КНР мероприятий для молодежи, в частности, Российско-китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы». В этом году X Российско-Китайский молодежный форум пройдет в КНР. Ярким событием должно стать создание совместного граффити художниками двух стран — по опыту прошлогоднего мероприятия в Саратове.

На совещании также обсуждалось изменение форматов проведения проектов и были поставлены задачи вовлечения для участия в них детей и молодежи из сельских населенных пунктов.

«Мы должны обратить особое внимание на популяризацию молодежных мероприятий (в первую очередь окружных общественных проектов) в муниципальных образованиях — там, где возможностей для молодежи в настоящее время гораздо меньше, чем в крупных городах. Мы должны сделать по-настоящему доступными наши молодежные проекты», — выразил уверенность Олег Машковцев.