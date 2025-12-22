Представители Татарстана посетили многодетные семьи Лисичанска

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В преддверии Нового года заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, вместе со своей командой посетил многодетные семьи Лисичанска. Поездка была подготовлена совместно с городской службой социальной защиты, которая заранее определила семьи, особенно нуждающиеся в поддержке.

Представители Республики Татарстан побывали в трех многодетных семьях. Детям передали сладкие новогодние подарки и развивающие игры, семьям – наборы продуктов питания и средства бытовой химии.

Так, в ходе посещения семьи Просоловых гости пообщались с мамой и детьми, обсудили их ежедневные потребности. Родителям подарили новую стиральную машину и передали продукты питания, средства бытовой химии, большой запас детских подгузников, а также сладкие новогодние подарки и развивающие игры для детей.

«Мы заранее провели работу совместно с отделом соцзащиты Лисичанска – пообщались с семьями, узнали, чем они живут и в чем действительно нуждаются. Для меня было важно приехать лично, поговорить с детьми и родителями, увидеть всё своими глазами и услышать, о чем мечтают дети. Многие из этих пожеланий мы возьмем в дальнейшую работу, обязательно поддержим все творческие направления у детей, о которых сегодня услышали», – рассказал Ринат Садыков.

Важно, чтобы помощь была адресной, своевременной и чувствовалась каждой семьей, особенно в преддверии Нового года, подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ.