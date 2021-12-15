Представители РТ поделятся опытом в реализации языковой политики на форуме в Москве

16 декабря в Москве стартует V форум «Языковая политика в Российской Федерации». Участниками мероприятия станут в том числе представители Татарстана. Планируется, что они представят в столице лучшие практики РТ в сфере реализации языковой политики. Об этом сообщает пресс-служба организатора — Федерального агентства по делам национальностей.

На форуме Татарстан будут представлять Минкульт, Минобрнауки РТ, национально-культурные автономии, Общественная палата республики, Всемирный конгресс татар и Нацбиблиотека.

Планируется, что мероприятие пройдет в смешанном формате. Его главная цель — обеспечение исполнения языковых прав многонационального народа России, а также поиск новых решений для сохранения и поддержки многоязычия.