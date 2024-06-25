Представители Татарстана отправились на конкурс по профмастерству в Китай

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Участники чемпионатного движения по профессиональному мастерству из Татарстана отправились в Китай на международные соревнования «Один пояс — один путь». Егор Журавлев продемонстрирует свои умения и навыки в компетенции «Структурированные кабельные системы», а Анастасия Иванова — в компетенции «Флористика». Об этом сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Российская сборная включает также конкурсантов из Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской и Сахалинской областей, а также Крыма, экспертов-наставников, сотрудников Минпросвещения РФ и Института развития профессионального образования. Показать профессиональный уровень и мастерство участники соревнований смогут уже сегодня, отметили в центре.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Представители Китая в свою очередь проявляют интерес к чемпионатам профмастерства на территории России. В частности, в финале чемпионата «Профессионалы» в ноябре 2023 года конкурсанты из КНР соревновались в международном зачете, а члены китайской делегации участвовали в деловой программе.

«Для нас, безусловно, большая честь и большая ответственность, что участники из Республики Татарстан представляют нашу страну в составе сборной Российской Федерации <...>. Это является показателем качества и уровня образования, которое дается в Республике Татарстан <...>. Это признание заслуг Республики Татарстан, признание компетентности экспертного сообщества», — заметил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

«И ребята, я уверен, не только себя покажут, но научатся чему-то новому у своих коллег из других стран, привезут новые подходы, новые методики», — подчеркнул он.