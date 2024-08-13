Представители Татарстана обсудят вопросы о закупках при реализации нацпроектов

Зампредседателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов и гендиректор АО «Центр развития закупок РТ» Нияз Газеев с 13 по 16 августа принимают участие в работе Межрегиональной конференции «Астраханская губерния – госЗАказ!», которая в шестой раз проходит в Астраханской области. Поделиться опытом и обсудить новые изменения в законодательстве приехали представители федеральных органов власти, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений российских регионов, Члены Ассоциации «РОСТ» и ведущие эксперты в сфере контрактных отношений.

Как сообщает Госкомитет РТ по закупкам, на конференции обсудят вопросы, посвященные закупкам при реализации национальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, модернизацию первичного звена здравоохранения, проведение мероприятий по строительству и ремонту детских и образовательных учреждений, импортозамещение, а также вопросов правоприменительной практики и контрольной деятельности.

Конкретно 13 августа прошла пленарная часть конференции, на которой обсудили практику реализации Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, вопросы заключения электронного контракта, особенности национального режима в госзакупках, разобрали актуальные судебные практики, типичные нарушения участников закупок. Общение с экспертами и заказчиками различных уровней и регионов — также в программе конференции.

«Тема госзакупок с каждым годом приобретает все большую значимость. Мы, безусловно, заинтересованы в совершенствовании системы — для достижения открытости и прозрачности, сохранения здоровой конкуренции и, конечно же, повышения эффективности использования бюджетных средств. Астраханская конференция зарекомендовала себя как площадка для обсуждения передовых региональных практик. Здесь применяются действенные методы, позволяющие упрощать систему закупок», - прокомментировал Багаутдинов.

Фото: Госкомитет РТ по закупкам