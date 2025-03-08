Представители Татарстана Большунов и Коростелев показали лучший результат квалификации ЧР

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представители сборной команды Татарстан-1 Александр Большунов и Савелий Коростелев в квалификации командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2025 показали лучший результат. Трехкратный олимпийский чемпион и его напарник показали общее время - 5.51,52.

Вторыми в финал чемпионата России прошли предстаивтели сборной Московской области-1 Илья Кузнецов и Иван Кочетков. Они уступили Большунову и Коростелеву лишь 0,1 секунды. Третье место заняли представители Москвы Константин Тиунов и Егор Митрошин, который уступили татарстанцаам 1,13 секунды.

В финале командного спринта выступят 15 лучших команд, пробившихся через квалификацию.

Напомним, соревнования проходят в эти дни в столице Татарстана, Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025.Мужчины, Квалификация (Казань):

Татарстан-1 (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) - 5.51,52.

Московская область-1 (Илья Кузнецов, Иван Кочетков) — отставание 0,1.

Москва-1 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +1,13.