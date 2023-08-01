Представители татарской общественности посетили могилу народного поэта Роберта Миннуллина

Фото: «Татар-информ»

Представители татарской общественности побывали на могиле народного поэта Республики Татарстан Роберта Миннуллина. В этом году отмечается 75-летие поэта.

На встрече были замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, директор ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова Ким Миннуллин, вдова поэта Клара ханум, председатель Общественной палаты РТ, руководитель республиканской общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, исполнительный директор фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла, народный поэт Радиф Гаташ, родные, друзья, коллеги поэта.

Дамир Натфуллин назвал Роберта Миннуллина «яркой звездой», сияющей на небосклоне татарской поэзии второй половины ХХ и начала XXI веков. «Автор более 70 сборников, десятков песен. Внес большой вклад в сохранение и развитие татарской культуры, будучи депутатом Госсовета РТ. Его имя, творчество бессмертны», – сказал он.

Замминистра культуры рассказал, что основное мероприятие к юбилею поэта пройдет во второй половине года. Ранее были организованы научно-практические конференции в Федеральном университете, также проходят мероприятия в родном крае Роберта Миннуллина. «Детская библиотека названа в его честь. Все эти меры служат увековечению имени народного поэта. Донести его творчество до детей, воспитывать на основе его творчества – это наш долг», – напомнил Натфуллин.

«Бывают люди, после ухода которых остается ощущение “еще не все сказал, не все сделал”. Роберт абый – из таких, даже если бы он ушел в восемьдесят, девяносто, все равно это было бы рано. Безусловно, осталось его творчество, очень богатое», – сказал Ркаиль Зайдулла.

С годами его отсутствие ощущается все сильнее. Совсем недавно побывал в Башкортостане, провели 85-летие Рашита Гатауллина. В сердце была грусть, потому что на такие мероприятия мы с Робертом ездили вместе. Земляки тоже тоскуют по нему, вспоминают», – сказал Радиф Гаташ.

Творческая встреча, посвященная юбилею поэта, продолжается в Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина.

Татарский и российский литератор, журналист, публицист, общественный деятель Роберт Миннуллин умер 27 марта 2020 года в 72-м году жизни. Могила поэта находится на кладбище в казанском поселке Мирный.