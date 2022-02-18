Представители татар Афганистана стали коран-хафизами в медресе имама Азама в Кабуле

Фото: ИА " Татар - информ"

В Кабуле, в крупнейшем медресе имама Азама, прошло выпускное мероприятие коран-хафизов. В числе 20 выпускников религиозного учебного заведения есть и представители общины татар Афганистана. Хафиз — это человек, который выучил наизусть весь Коран. Чтобы стать хранителями религиозного знания, шакирды проходили обучение в течение 11 лет с шестилетнего возраста.

«Для татарской общины религиозное образование — это очень важный момент. Четыре представителя татар Афганистана — Абдулла Мохаммади Камсорди, Ходжатулла Ахмади, Наджибулла Ахмади и Мохаммад Зариф Вахадж — стали коран-хафизами крупнейшего медресе имама Азама. В дальнейшем они смогут продолжить обучение в высших учебных заведениях», — рассказал журналисту ИА «Татар-информ» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Стоит отметить, что религиозному образованию община уделяет особое внимание. Именно поэтому в северных провинциях Афганистана большинство среди улемов, признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама, на сегодняшний день составляют татары.

«Представители фонда стараются участвовать в подобных мероприятиях. Западные эмиссары и связанные с ними арабские богословы, используя религиозные площадки в Афганистане, зачастую занимаются деструктивной пропагандисткой деятельностью в отношении России. Но при представителях фонда их риторика несколько меняется», — поделился своим взглядом на ситуацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Кроме того, он напомнил, что богословы татарской общины Афганистана — одни из немногих в регионе, кто продвигает изучение традиционного ислама. А в изучении религии старейшины общины опираются на труды всемирно известного татарского богослова Шигабутдина Марджани.