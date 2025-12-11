Представители СМИ Пакистана посетили редакцию «Татар-информа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Делегация из Пакистана посетила офис «Татар-информа». С главным редактором информационного агентства Ринатом Билаловым они обсудили возможное сотрудничество информационных служб Пакистана и Татарстана.

В рамках визита в Россию заместитель директора Assosiated Press of Pakistan Мудассир Икбал и известный в Пакистане ведущий политических ток-шоу Бабар Гарсиа приехали в Татарстан.

У гостей из исламской республики было много вопросов об истории и работе агентства.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня Татарстан для России уже стал надежным каналом связи с миром Востока. Это стало более очевидно, когда Казань объявили культурной столицей исламского мира. Главный редактор «Татар-информа» рассказал представителям СМИ Пакистана о работе форума «Россия-Исламский мир» и других крупных мероприятиях, которые пройдут в Татарстане. В ответ замдиректора APP Икбал отметил, что надеется стать участником этих событий в будущем.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как рассказал Мудассир Икал, о татарах в Пакистане знают, в частности о них пишут в школьных учебниках. Из них же пакистанцам известно, что ислам для татар – важный элемент национальной идентичности.

«Мы рады встретить братьев-мусульман, это очень много значит для нас. Об этом [значении ислама в истории и культуре татар] мы читали в книгах, но сегодня мы стали этому свидетелями», – сказал заместитель директора APP.