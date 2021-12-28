Представители СИБУРа вошли в советы директоров Нижнекамскнефтехима и Казаньоргсинтеза

Акционеры «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» после объединения ТАИФа с СИБУРом досрочно избрали новый состав совета директоров, следует из официальных сообщений компаний.

В совет директоров «Нижнекамскнефтехима» вошел генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов – он стал председателем совета.

В состав совета также вошли руководители направления «Охрана труда, Промышленная безопасность и Экология» компании «СИБУР» Анас Гайнуллин, «Эффективность производства. Энергетика и ресурсообеспечение» – Игорь Климов, «Логистика. Управление цепями поставок. Бизнес углеводородного сырья» – Олег Макаров, управляющие дирекцией пластиков, эластомеров, органического синтеза Александр Петров, дирекцией синтетических каучуков – Тимур Шигабутдинов.

В состав руководящего органа также включены генеральный директор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, заместитель генерального директора ТАИФа по экономике и финансам Сергей Гринько (в ноябре перешел в компанию из СИБУРа), генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

Кроме того, членами совета директоров стали генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев, как представитель государства – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

В совет директоров «Казаньоргсинтеза» от СИБУРа вошли: Игорь Климов, исполнительный директор направления «Маркетинг и продажи. Обеспечение производства. Инновации и развитие бизнеса» Сергей Комышан, руководитель дирекции базовых полимеров, куратор внедрение новой операционной модели Павел Ляхович, куратор вопросов корпоративного управления, развития процессного управления и общекорпоративных сервисов Марина Медведева, директор по связям c государственными органами Алексей Шахов.

В совет также вошли гендиректор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, Руслан Шигабутдинов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов вошли первый заместитель гендиректора «Связьинвестнефтехима» Сергей Алексеев и помощник Президента Республики Татарстан Ренат Галиев.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Управляющей компании «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов вошел в совет директоров холдинга «СИБУР».

Подробнее об изменениях в управляющих органах СИБУРа и ТАИФа – в материале «Удвоение ТАИФа: миллиардеры из списка Forbes ушли управлять новой компанией».