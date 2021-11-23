Представители СИБУРа и энергетики войдут в совет директоров Татнефтехиминвест-холдинга

«Татнефтехиминвест-холдинг» планирует увеличить количество членов совета директоров с 26 до 32, сообщил генеральный директор компании Рафинат Яруллин журналистам.

Вопрос об увеличении совета директоров будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 5 декабря.

«Мы совет директоров немножко структурируем с учетом того, что пришла группа СИБУР. Будут новые коллеги, которые будут работать вместе с нами», – сообщил на заседании совета директоров во вторник Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня на заседании совета присутствовали два представителя СИБУРа: управляющий директор, руководящая блоком «Развитие и инновации» Дарья Борисова и менеджер по технологическому развитию Вениамин Альперн.

«Мы ждем от вас интересных наработок, потому что группа СИБУР очень креативная. Нам будет интересно послушать какие есть нововведения, планы», – сказал Минниханов.

Яруллин пояснил журналистам, что кандидатуры в новый совет директоров пока не определены. Останутся действующие члены совета директоров, предполагается, что войдут два представителя СИБУРа – кто именно, определится сама компания.

«Есть поручение Президента по другим кандидатурам еще необходимо внести изменения. (…) Татарстанские энергетики не все задействованы, другие люди», – сказал Яруллин.

АО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль координационно-экспертного центра нефтегазохимического комплекса Татарстана. Основная цель холдинга – способствовать наиболее полному использованию интеллектуального, материального, природоресурсного, производственного и научно-технического потенциала нефтехимического комплекса Республики Татарстан. Холдинг ежемесячно проводит заседания Научно-технического совета, чтобы информировать предприятия комплекса о новых решениях в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии.