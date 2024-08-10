Представители Rutube объяснили, почему их приложение удалили из AppStore

Российский видеохостинг Rutube был удален из AppStore (магазин приложений для смартфонов на iOS). Причина «исчезновения» - следствие санкций со стороны американской компании. Такое объяснение опубликовала пресс-служба видеохостинга в Telegram-канале.

«Это (удаление Rutube из AppStore - прим. Т-и) стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время Rutube был самым скачиваемым приложением в AppStore. Однако в результате наложенных санкций российский видеохостинг был удален из магазина приложений американской компании.

В Rutube добавили, что приложат все усилия для скорейшего возвращения российского приложения в AppStore.