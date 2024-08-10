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Представители Rutube объяснили, почему их приложение удалили из AppStore
Российский видеохостинг Rutube был удален из AppStore (магазин приложений для смартфонов на iOS). Причина «исчезновения» - следствие санкций со стороны американской компании. Такое объяснение опубликовала пресс-служба видеохостинга в Telegram-канале.
«Это (удаление Rutube из AppStore - прим. Т-и) стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в последнее время Rutube был самым скачиваемым приложением в AppStore. Однако в результате наложенных санкций российский видеохостинг был удален из магазина приложений американской компании.
В Rutube добавили, что приложат все усилия для скорейшего возвращения российского приложения в AppStore.
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