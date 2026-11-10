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На главную ТИ-Спорт 10 ноября 2026 16:10

Представители «Рубина» не вошли в новый состав правления РПЛ

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Представители «Рубина» не вошли в новый состав правления РПЛ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Российская Премьер-Лига объявила о формировании нового состава правления. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

В состав правления вошли президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, а также генеральные директора клубов: Роман Бабаев (ЦСКА), Сергей Некрасов («Спартак»), Павел Пивоваров («Динамо»), Ахмед Айдамиров («Ахмат») и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов. Представители «Рубина» в обновленный состав правления не вошли.

Новый состав правления был избран на один год на общем собрании клубов РПЛ, которое состоялось во вторник, 10 ноября. Правление — это коллегиальный орган, отвечающий за регулирование оперативной деятельности лиги и подготовку предложений для общего собрания.

#премьер-лига
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