Представители РТ выступили на проведенном «Единой Россией» форуме муниципальных депутатов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Всероссийский форум муниципальных депутатов, прошедший в Москве, стал финальным мероприятием Года муниципальных депутатов. Он объединил более 200 делегатов со всей России. Татарстан представляли участник спецоперации, депутат Горсовета Набережных Челнов Тимур Нусратов и депутат Совета Старокамкинского сельского поселения Алькеевского муниципального района, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Гульшат Халиуллина, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

«Единая Россия» – абсолютный лидер среди российских партий по уровню представительства на муниципальном уровне. Общая численность являющихся членами партии местных депутатов превышает 130 тыс. – это 84% от общего их количества, заметил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума.

«Работа муниципальным депутатом – не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны – прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, «Единую Россию», действительно народной партией. Хочу еще раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете», – заявил политик.

Медведев сформулировал задачи для муниципальных депутатов от «Единой России» на 2026 год. Одной из важнейших он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей.

«Многие из вас, знаю об этом не понаслышке, постоянно занимаются этой темой, занимаются сбором гуманитарной помощи, отправкой ее на линию фронта, помогают близким участников СВО. Эту работу, она тоже весьма и весьма непростая, нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и наша страна», – добавил глава партии.

Не менее важно, по его мнению, поддержать ветеранов боевых действий, которые стали депутатами в результате избрания. В этом году депутатами стали 890 участников спецоперации – втрое больше, чем в прошлом году. В основном они работают именно на муниципальном уровне.

Необходимо поддержать и муниципальных депутатов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, чтобы они смогли полноценно выстроиться в современную российскую систему власти, добавил Медведев.

Кроме того, по мнению председателя партии, муниципальным депутатам принадлежит особая роль в отчете по народной программе «Единой России» и сборе предложений в новую программу.

«Вы знаете, что мы на выборы всегда идем в последние годы с народной программой. Нужно ее сейчас подготовить. А, с другой стороны, нам нужно будет рассказать нашим людям, нашим избирателям о том, как реализована действующая народная программа, которая была принята в 2021 году. Нам есть что предъявить. Абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия, как на федеральном, так и региональном и даже на муниципальном уровнях, исполнены», – акцентировал Дмитрий Медведев, увидев в напоминании об этих результатах ключ к грядущей победе партии на выборах.

Перед предстоящей масштабной избирательной кампанией 2026 года все звенья партийной инфраструктуры необходимо перезагрузить, обратил внимание секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

«Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение – важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», – констатировал он.

Участники форума представили Дмитрию Медведеву ряд инициатив. Председатель «ЕР» поддержал создание в регионах координационных депутатских групп для взаимодействия муниципальных депутатов с региональными и федеральными парламентариями, а также создание цифровой платформы для муниципальных депутатов, которая позволит обмениваться опытом. Еще он поручил проработать ежегодное проведение конкурса «Народный депутат». Прозвучало и предложение организовать специальный образовательный блок для муниципальных депутатов.

Заместитель председателя ассоциации «Городской совет ветеранов СВО» Набережных Челнов, депутат городского Совета Автограда Тимур Нусратов выступил на форуме с предложением совместно с депутатами Государственной Думы работать над сокращением сроков получения ответов на запросы с мест. «Важно, чтобы участники СВО, вернувшиеся домой, могли в максимально короткие сроки найти решение вопросов», – убежден он.

Кроме того, Нусратов рассказал участникам форума о работе учебного центра участников спецоперации «Союзники», куратором которого он является. Площадка открылась в Набережных Челнах в сентябре. Здесь оказывают комплексную поддержку бойцам и их семьям: от профессиональной переподготовки и повышения квалификации до трудоустройства и социальной адаптации.

«А в ближайшем будущем мы планируем создать вкладку для участников СВО на «Госуслугах» РТ, где каждый боец сможет узнать всю информацию о полагающихся ему льготах и выплатах, а также контакты всех организаций и перечень необходимых документов, которые необходимо собрать для разных ситуаций», – добавил депутат.

Еще одна участница от Татарстана, Гульшат Халиуллина, заверила, что вернувшись с форума, обязательно познакомит коллег с курсом обучения на базе Высшей партийной школы.

«Это новая программа ВПШ, с которой нас сегодня познакомили. Обязательно буду агитировать наших коллег проходить обучение на данной площадке. Такой формат мероприятий, как форум, способствует повышению профессиональной компетенции депутатов и улучшает качество их взаимодействия с жителями. Это в свою очередь позволяет эффективнее решать местные проблемы», – выразила уверенность она.

В Татарстане по итогам муниципальных выборов, которые состоялись в сентябре, было избрано 7,5 тыс. депутатов, из них почти 5,5 тыс. – от «Единой России».

Завершающийся 2025 год был объявлен в «ЕР» Годом муниципального депутата. Партия провела по всей стране тематические форумы, посвященные работе этого звена, лучшим практикам взаимодействия с избирателями, решению их проблем и обмену опытом.

На подготовительном этапе по всей стране прошли региональные форумы муниципальных депутатов. На них обсудили вопросы взаимодействия депутатов и первичного звена партии с местными жителями, реализацию народной программы и миссии по поддержке бойцов спецоперации, их семей и воссоединенных регионов. Делегаты затронули темы предварительного голосования и выборов, а также подвели промежуточные итоги текущего года и обозначили планы на 2026 год и избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».