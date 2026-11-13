Представители РТ приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Представители Татарстана – руководитель общественного штаба Тимур Какохо и член общественного штаба Динара Киямова – приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей, прошедшем в Москве на площадке Общественной палаты РФ 7 и 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Всего мероприятие объединило свыше 200 общественных наблюдателей из всех регионов России. Его организаторами выступили корпус «За чистые выборы», Ассоциация НОМ и Общественная палата РФ – при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе конгресса собравшиеся подвели итоги прошедших избирательных кампаний, сверили подходы к организации наблюдения и обсудили, как развивать институт общественного контроля дальше. Работа была организована в формате пленарных заседаний и тематических рабочих групп. Часть из них оказалась посвящена стандарту качества наблюдения и взаимодействию общественного наблюдения с медиа.

На итоговой пленарной сессии участники конгресса солидарно выразили уверенность в том, что именно тотальный контроль и наблюдение не позволили допустить нарушений на прошедших выборах. Тотальный контроль – это не разовая акция, а выстроенная система, заметил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алексей Песков.

Речь идет о деятельности наблюдателей непосредственно на избирательных участках, присутствии в территориальных избирательных комиссиях, видеонаблюдении и работе центров общественного наблюдения.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Кроме того, во время конгресса особое внимание уделили профессионализации наблюдательского сообщества. По мнению участников, сейчас общественное наблюдение – это не работа в течение нескольких дней голосования, а постоянная деятельность, которая опирается на системное обучение, знание избирательного законодательства и накопленный опыт. Комплексная программа подготовки наблюдателей реализуется уже много лет.

Многие дискуссии затрагивали будущее института наблюдения. Участники выразили уверенность, что активность и гражданская позиция наблюдателей востребованы и в межвыборный период, а накопленные компетенции можно применять в других сферах общественного контроля. Прозвучало предложение разработать медиамастерскую наблюдателя. Такая институция могла бы научить рассказывать о работе наблюдателей доступным языком и продвигать общественное наблюдение как ступень личностного роста.

«На конгрессе обсуждали, как развивать наблюдательское сообщество не только в период выборов, но и между ними, как вовлекать молодежь и использовать медиа, чтобы рассказывать людям о работе наблюдателей. Многие из этих наработок мы планируем применить в Татарстане – в обучении наблюдателей и в информационной работе», – прокомментировал увиденное Тимур Какохо.

«Конгресс стал для меня возможностью увидеть, как выстроена работа наблюдателей по всей стране, и сравнить ее с нашим опытом в Татарстане. Важно, что наблюдение сегодня воспринимается как профессия, которая требует знаний и постоянного обучения», – заметила в свою очередь Динара Киямова.

«Выводы конгресса подтверждают: когда контроль выстроен на всех этапах голосования – от работы на участке до присутствия в комиссиях, он работает на честность и открытость выборов», – добавила она.

Наблюдательское сообщество Татарстана продолжит работу по обучению и вовлечению новых наблюдателей, использованию лучших практик, представленных на конгрессе, и развитию общественного контроля в республике, заверили в Центральной избирательной комиссии РТ.