Представители РТ принимают участие в III форуме Общества наставников-просветителей

В городе Пятигорске Ставропольского края на площадке Центра знаний «Машук» открылся III Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Мероприятие объединило 150 педагогов, в том числе троих представителей Татарстана, сообщают организаторы события.

Форум проводится Центром знаний «Машук» и Центром просветительских инициатив Министерства просвещения РФ при поддержке соответствующего ведомства в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Делегатами от Татарстана выступают преподаватель информатики Казанского энергетического колледжа и региональный представитель сообщества в РТ Раиль Шамсутдинов, воспитатель детского сада №274 Приволжского района Казани и помощник регионального представителя Гульназ Тухбатуллина, старший воспитатель детского сада №126 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Московского района Казани Лилия Валиуллина.

Обращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова к участникам форума зачитала министр образования Ставропольского края Мария Смагина. «Сегодня сообщество – это 2,5 тыс. педагогов со всей страны, которые создают востребованный просветительский контент, активно продвигают важнейшие смыслы и ценности современного образования среди широкой аудитории», – отметил федеральный министр.

«Вы играете ключевую роль в усилении взаимодействия между семьей и школой, выступая надёжными проводниками и партнерами для родителей и учителей. Вас ждут три дня насыщенной программы. Уверен, что они станут мощным импульсом для новых идей и достижений», – добавил в своем обращении Кравцов и пожелал делегатам продуктивной работы, ярких дискуссий и новых смыслов.

В рамках встречи наставники-просветители должны освоить современные инструменты и методики работы с детьми и молодёжью, изучить методологии и технологии формирования общероссийской гражданской идентичности и укрепления единства народов РФ в социальных сетях, обсудить особенности информационного взаимодействия в сфере просвещения.

Запланирована панельная дискуссия со специалистами платформы «Сферум». Также состоятся творческие групповые задания и практические сессии, направленные на разработку просветительских проектов и медиаматериалов для дальнейшего внедрения в региональную практику.