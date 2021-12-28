Представители России и ОБСЕ планируют встретиться 13 января

Встреча представителей России и ОБСЕ пройдет 13 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января», — сказал представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что вопрос о гарантиях безопасности Москва вынесет на площадку ОБСЕ. 10 января ожидаются переговоры России и Штатов касательно контроля над вооружением и ситуации на Украине.