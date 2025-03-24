Представители Республики Татарстан взяли серебро Первенства России по шахбоксу-2025

Фото: kazan-boxing.ru

Представители команды Республики Татарстан Азамат Валеев и Егор Береснев стали серебряными призерами Первенства России по шахбоксу-2025, которое проходило в Подмосковье с 20 по 23 марта.

Отметим, что эти соревнования являются отбором на первенство мира, которое по предварительной информации состоится осенью в Сербии.

Добавим, что в общекомандном зачете Чемпионата и Первенства Федерации шахбокса России первое место заняла команда города Москвы, набрав 120 медалей. Вторым стал город Санкт-Петербург (109), а третьей финишировала Челябинская Область (93). Республика Татарстан заняла 17-е место с девятью медалями.

Шахбокс стал признанным видом спорта в России, о чем весной этого года был опубликован официальный приказ Минспорта России. Шахбокс – это гибридный вид единоборств, где в одном поединки чередуются раунды бокса и шахматного блица.