Представители районов РТ и деятели культуры высоко оценили спектакль о Хасане Туфане

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялся показ премьерного спектакля театрального сезона – «Свет далекой звезды» по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы Хасана Туфана. Почетными гостями театра в этот день стали представители муниципальных районов республики, известные деятели культуры и искусств: глава Агрызского муниципального района РТ Азат Валеев, заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского МР РТ Айзат Махмутов, начальник управления культуры исполнительного комитета Нижнекамского МР РТ Гузель Мубаракшина, ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов, а также солистка Татарской филармонии, народная артистка РТ Резеда Галимова, актриса Камаловского театра, заслуженная и народная артистка РТ Фарида Сафина. Все они высоко оценили художественную работу и прочат ей место в культурном наследии республики.

«Этот спектакль – пример того, насколько стойким, преданным своей семье и народу может быть человек, невзирая на любые испытания судьбы. Я бы хотел, чтобы этот спектакль стал достоянием всей республики, чтобы как можно больше людей, в особенности учащиеся старших классов школ, имели возможность его увидеть. Со своей стороны, мы приложим усилия, чтобы он не раз был показан в нашем районе», – заявил Азат Валеев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чуть больше чем в часе действия сконцентрированы главные события жизни Поэта: его рождение, первое образование, преподавательский опыт, встреча с будущей женой, ужасающие пытки в лагерях, возвращение его в Казань.

«Сюжет спектакля захватывает: в нем любовная линия тесно переплетается с жестокой действительностью того далекого времени, в котором жил и творил наш великий татарский поэт Хасан Туфан. В постановке есть так называемый 25 кадр, многое читается между строк. МХАТовские паузы, которые хорошо удаются артистам, дают время на осмысление увиденного. Мне запомнилась татарская поговорка, прозвучавшая из уст главного героя: “Даже если у тебя рот полон крови, не сплевывай при людях”. В этих словах много мудрости, стоит взять на вооружение», - заметил заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского МР РТ Айзат Махмутов.

Он подчеркнул, что в спектакле, в соответствии с заявленным жанром притчи, много иносказаний, к примеру, когда Старец дает Поэту полушубок, спасая его от холода и верной смерти.

«Я пережил подобное в реальной жизни: мне, замерзающему в мороз и уже прощающемуся с жизнью, была ниспослана машина, которая взялась неизвестно откуда, и ее водитель довез меня прямо до дома. Я глубоко верующий человек и уверен, что Всевышний видит каждого из нас и помогает в трудную минуту. И жить нужно в соответствии с духовными заповедями, творя добро и неся свет», – поделился Махмутов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный лейтмотив истории – безмерная и взаимная любовь Поэта к супруге – Луизе Салигаскаровой. Именно она была той, кто «выживал» с клеймом жены врага народа, пока муж отбывал срок в местах лишения свободы.

Развитие сюжета происходит и благодаря стихотворному творчеству Хасана Туфана, звучащее на протяжении всего спектакля. Внутренняя трансформация героя прослеживается именно в ней. Через призыв к труду, к теме борьбы — его стихи как бы выстраивают всю драматургию постановки. Кульминация приходится на лирические произведения – как итог его жизненного пути.

«Постановка интересная, понравилось режиссерское видение, оформление сцены, музыкальное решение, постановка танцев и, конечно, игра актеров. Сама тема и личность главного героя Поэта, в котором угадывается Хасан Туфан, близки многим татарстанцам. Мы знаем биографию этого выдающегося человека, любим его замечательные стихи, которые звучали со сцены на русском и татарском языках. Актеры играли на разрыв аорты, вместе с их героями зрители переживали любовь, страдания, надежду, плакали и парили в небесах… Я считаю, что этот спектакль обязательно должны посмотреть школьники старших классов и студенты, вся татарстанская молодежь. В нем в концентрированном виде показана наша история и драма человека, столкнувшегося с несправедливостью и предательством, но оставшимся чистым душой», – поделилась впечатлениями Резеда Галимова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что постановка уже была представлена в рамках программы «Пушкинская карта» в Буинском и Мамадышском районах республики. В марте и апреле запланированы показы Арском, Камско-Устьинском и Лаишевском районах республики.