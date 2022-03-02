Представители природоохранных ведомств проинспектировали Самосыровский полигон

Самосыровский полигон и иловые поля биологических очистных сооружений Казани, вошедшие в национальный проект «Экология», проинспектировали сегодня Казанский межрайонный природоохранный прокурор Денис Александров и заместитель министра экологии и природных ресурсов Егор Тарнавский. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

По федеральному проекту «Чистая страна» на Самосыровском полигоне сейчас продолжаются работы по рекультивации земель. Подрядной организацией выступает ООО «Ядран-строй». Работы стартовали в прошлом году и выполняются поэтапно, напомнили в связи с этим в ведомстве.

Как сообщил представитель подрядной организации, на данный момент техника завершает формирование откоса и насыпи грунта. Следующий этап — биологический. По словам специалиста, работы идут строго по графику, отставаний нет. Важным этапом рекультивации станет устройство системы активной дегазации. Это позволит извлекать и перерабатывать биогаз в электроэнергию. После рекультивации полигона качество жизни улучшится у каждого третьего жителя Казани.

Сметная стоимость мероприятий составляет 890 млн рублей. Согласно плану, рекультивация полигона должна завершиться в конце 2023 году.

Егор Тарнавский и Денис Александров также ознакомились с ходом работ по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани. Они проводятся благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» по направлению «Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге» национального проекта «Экология» с 2021 года.

В этом году завершится формирование противофильтрационной завесы, рабочие приступят к устройству защитного экрана и перейдут к техническому этапу рекультивации. Срок реализации — 2021–2024 годы. После завершения всех работ качество жизни улучшится у всех жителей столицы Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.