Представители охотхозяйств поддержали обращение Госсовета РТ по оружию

Представители охотничьих хозяйств Татарстана поддержали инициативу парламента республики по внесению поправок к федеральному закону «Об оружии». Мнения охотников выслушал корреспондент ИА «Татар-информ».

Представитель РОО «Общество рыболовов и охотников РТ» Олег Скопьюк считает, что прохождение стажировки будущего владельца оружия в охотничьей организации — это необходимая мера. Он считает, что перед получением разрешения на покупку огнестрельного оружия охотник должен пройти испытательный срок.

«Раньше человек год числился кандидатом. Его брали на охоту, но без оружия. Год он набирался опыта, а охотники за ним наблюдали. Потом двое охотников поручались за кандидата, подтверждали, что он способен ответственно обращаться с огнестрельным оружием. Я считаю, что эту практику необходимо вернуть, чтобы повысить ответственность владельцев оружия», — сказал Скопьюк.

Представитель охотничьего хозяйства «Беркут» Юлия Кирьянова считает, что возрастной ценза для приобретения оружия необходимо повысить до 21 года.

«Вполне созрел момент, когда пора усложнить процедуру по получению оружия. Тогда будут отсеиваться те, кто не уверен или не знает, для чего ему оружие. Я считаю, что к 21 году человек более сознательно понимает, действительно ли ему необходимо ружье», — считает Кирьянова.

Представитель Янтыковского охотхозяйства считает, что практика поручительства поможет повысить культуру охоты в Татарстане.

«Я положительно отношусь к законопроекту. В связи с последними событиями, конечно, я за. Раньше для приобретения оружия нужно было получит членский билет общественной организации, за охотника поручались члены охотхозяйства. А сейчас — написал заявление и получил разрешение на оружие. В портал Госуслуг кинул документы, и готово. Многие владельцы оружия не знают ни биологию животных, ни условия размножения. Им лишь бы пострелять, а так быть не должно», — утверждает представитель охотхозяйства.

Ранее депутаты Госсовета РТ приняли обращение в Госдуму России с предложением внести поправки к федеральному закону «Об оружии». В числе прочего предлагается повысить возрастной ценз владельцев оружия и ввести систему поручительств.