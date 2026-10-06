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Общество 6 октября 2026 09:16

Представители органов ЗАГС со всей России приехали в Казань

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В Казани проходит Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС субъектов России. Мероприятие продлится до 9 октября, в нем участвуют представители регионов страны, а также Минюста, ФНС, Минфина и Минцифры России, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.

Сегодня представители органов ЗАГС со всей России приехали в Казань. Для участников подготовили деловую и экскурсионную программы. В рамках последней гости знакомятся с достопримечательностями Казани.

Одной из первых точек экскурсионного маршрута стал музей «Городская панорама».

Видео: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

#ЗАГС РТ #Управление ЗАГС
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