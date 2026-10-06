В Казани проходит Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС субъектов России. Мероприятие продлится до 9 октября, в нем участвуют представители регионов страны, а также Минюста, ФНС, Минфина и Минцифры России, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.

Сегодня представители органов ЗАГС со всей России приехали в Казань. Для участников подготовили деловую и экскурсионную программы. В рамках последней гости знакомятся с достопримечательностями Казани.

Одной из первых точек экскурсионного маршрута стал музей «Городская панорама».

Видео: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ