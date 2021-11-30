Представители Общественной палаты РТ обсудили проблемы капремонта домов и вывоза мусора

Проблемы, с которыми сталкиваются татарстанцы во время капитального ремонта, вывоз мусора, начисление коммунальных платежей и другие вопросы обсуждались сегодня на круглом столе «Опыт и перспективы в управлении многоквартирными домами в Республике Татарстан». Мероприятие прошло в Общественной палате РТ.

Выступая перед участниками, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская рассказала об отсутствии надлежащего капитального ремонта в некоторых жилых домах.

«Сегодня в Казани есть несколько домов, где капитальный ремонт не завершен в части перекрытия крыш, из-за чего в условиях нынешней погоды дождь заливает и квартиры, и подъезды», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что кроме вопросов, связанных с капитальным ремонтом, существует проблема вывоза мусора, особенно в сельских районах. Однако все решения жилищного хозяйства зависят от мнения собственников жилья на общем собрании.

По данным начальника Государственной жилищной инспекции РТ Сергея Крайнова, за 14 лет в капитальный ремонт домов в Татарстане вложено более 77,5 млрд рублей, однако эта сумма меньше необходимой примерно на 50 млрд.

«Индикатором уровня удовлетворенности граждан услугами ЖКХ является снижение количества жалоб от них и является основным направлением в развитии государственной жилищной инспекции. На сегодняшний день наша инспекция получает колоссальное количество жалоб, из-за чего большая часть наших сил брошена на эту проблему», — сообщил Крайнов.

Для выявления и решения проблем в данной области Общественная палата регулярно мониторит ситуацию в ЖКХ, проводит работу с населением, рассказал член ОП РТ, исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

«В первую очередь это работа с населением — прием заявок и личные приемы. Во-вторых, это выездные и документарные общественные проверки деятельности управляющих организаций. Кроме того, регулярно проходят мониторинги ситуации в ЖКХ, проводятся опросы населения и освещение актуальных тем с помощью СМИ», — сообщил Романов.

Он осветил ряд вопросов, по которым у граждан возникают проблемы. Среди них деятельность управления многоквартирными домами, начисления за жилищно-коммунальные услуги, в частности за отопление, и отсутствие вывоза снега с территории дворов.