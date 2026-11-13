Представители Общественного совета при УФСИН по РТ посетили подростков в СИЗО-1

Фото: Союз общественных деятелей Республики Татарстан

В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям в ФКУ «Следственный изолятор № 1» УФСИН России по Республике Татарстан прошла встреча с несовершеннолетними, содержащимися в учреждении. В изоляторе находятся подростки, которые арестованы органами следствия либо осуждены и ожидают вступления приговора в законную силу.

Делегацию возглавил председатель Союза общественных деятелей РТ, председатель Общественного совета при УФСИН по РТ Александр Даренков. В состав делегации также вошли член Общественного совета УФСИН и Общественной наблюдательной комиссии РТ Сергей Дровников, муниципальный депутат Линар Гильмутдинов, адвокат, член Ассоциации юристов России Андрей Семенов. Сопровождал гостей помощник начальника УФСИН по РТ по соблюдению прав человека в УИС полковник Андрей Фадеев.

Общение проходило в свободном формате. Гости делились личным опытом, говорили о морали, справедливости и раскаянии, отвечали на юридические вопросы. Линар Гильмутдинов предостерег ребят от «легких денег» и рассказал, как не попасться на мошеннические схемы. Александр Даренков привел примеры из истории о том, как люди, вовремя переосмыслившие свои поступки, добивались успеха, а также рассказал о новостях из Пермской воспитательной колонии (куда направляют всех осужденных подростков из Татарстана) и о роли спорта в жизни.

«Наша задача – направить ребят на правильный путь, показать им, что это не конец, а лишь временное наказание за конкретные нарушения и преступления. И рассматривать это наказание нужно как возможность задуматься, поменять мышление, использовать время для укрепления духа, тела и интеллекта. Всем подросткам, кто будет читать книги в СИЗО, выполнять отжимания, приседания и упражнения на пресс, мы поможем на свободе с организацией бесплатных занятий спортом и устройством на работу. Главное, чтобы человек искренне стремился сделать свою жизнь лучше, быть ответственным гражданином и хорошим человеком. На таких встречах мы как раз и побуждаем их к этому», – отметил Александр Даренков.

Кроме того, он оставил ребятам свой номер телефона и заверил, что никого не оставит без поддержки – ни в колонии, ни после освобождения.

В завершение встречи одному из подростков вручили очки, необходимые для чтения книг.