Представители МСБ будут получать SMS о завершении регистрации права собственности

Управление Росреестра по Татарстану запустило SMS-информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведенной государственной регистрации права собственности.

«Данная услуга минимизирует количество обращений представителя бизнеса в Росреестр с целью получения информации о статусе направленного на государственную регистрацию заявления», — рассказала начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестпроектам республиканского управления Александра Абдуллина.

В ведомстве напомнили, что в Татарстане для представителей МСБ срок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним составляет пять рабочих дней (исключение: договоры участия в долевом строительстве).

Ранее сообщалось, что Росреестр по РТ запустил чат-бот в Telegram, в котором татарстанцы могут отследить статус своего обращения.