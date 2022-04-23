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Ру Тат
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Экономика
23 апреля 2022  23:15

Представители МСБ будут получать SMS о завершении регистрации права собственности

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Управление Росреестра по Татарстану запустило SMS-информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведенной государственной регистрации права собственности. 

«Данная услуга минимизирует количество обращений представителя бизнеса в Росреестр с целью получения информации о статусе направленного на государственную регистрацию заявления», — рассказала начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестпроектам республиканского управления Александра Абдуллина. 

В ведомстве напомнили, что в Татарстане для представителей МСБ срок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним составляет пять рабочих дней (исключение: договоры участия в долевом строительстве).

Ранее сообщалось, что Росреестр по РТ запустил чат-бот в Telegram, в котором татарстанцы могут отследить статус своего обращения. 

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