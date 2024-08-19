Представители молодежи Татарстана и ЛНР обсудили совместные проекты

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В рамках проходящей под эгидой «Молодой гвардии Единой России» гуманитарной миссии в Луганской народной республики состоялась встреча между представителями молодежи ЛНР и Татарстана, посвященная обсуждению общих проектов. Об этом сообщает пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» в РТ.

Член Молодежного правительства РТ и лидер клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» Игорь Жерненков встретился с директором Дома молодежи ЛНР Даниилом Степанковым. Они обсудили планы по взаимодействию и организации совместных мероприятий, направленных на развитие молодежных инициатив обеих сторон.

В рамках встречи была организована экскурсия по молодежным локациям Луганска, в ходе которой удалось наметить конкретные шаги по углублению сотрудничества. Молодежное правительство РТ и Дом молодежи ЛНР рассчитывают «создать прочный мост для обмена опытом и реализации полезных проектов».

Участники действующей на Луганщине гуманитарной миссии развозят еду и хлеб, раздают помощь и проводят мероприятия по поддержке местных жителей.

Татарстанские общественники уверены, что сейчас необходимо поддерживать подобные инициативы, которые не только укрепят дружбу между регионами, но и вдохновят молодое поколение на активные действия для улучшения жизни в своих сообществах.