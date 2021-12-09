Представители Латвии и Финляндии впервые примут участие в конкурсе «Кино за 7 дней»

С 13 декабря в Казани стартует III Международный проект «Кино за 7 дней». Всего за неделю 10 команд, прошедшие отборочный этап, снимут короткометражные фильмы.

В проекте этого года принимают участие молодые профессиональные съемочные группы из Германии, Финляндии, Китая, Ирана, Латвии, Украины. География конкурса в этот раз расширилась Финляндией и Латвией. Россию представят съемочные команды из Санкт-Петербурга и Казани.

«И пусть у конкурсантов не так много времени, но нужно понимать, что мы прежде всего рассчитываем не на количество, а на качество выпускаемого продукта по итогу. По сути, единственным ограничением этого фестиваля является то, что обязательно должны быть задействованы площадки Татарстана. В остальном режиссеры не ограничены ни в чем. Тем самым мы даем огромный простор для полета их фантазии», – уверен специалист по международным отношениям Том Палмен.

За каждой командой будет закреплена одна из локаций Татарстана, которая должна быть задействована в финальной версии фильма. Среди них – музеи-заповедники «Казанский Кремль» и «Остров-град Свияжск», Камаловский театр, Нацбиблиотека РТ, Лядской сад, Набережная озера Кабан и другие.

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, проект будет проходить в гибридной форме – в онлайн- и офлайн-форматах. Те, кто не сможет очно посетить Татарстан, будут производить съемки дистанционно. В этом вопросе помогут воспитанники и педагогический состав Казанского института культуры.

«Казанский институт культуры – ведущий вуз в ПФО сфере кинематографии, потому он неслучайно является партером конкурса. В течение проекта во всех съемках будут принимать участие его студенты, выпускники и преподаватели, которые будут в точности выполнять все указания режиссеров, работающих в онлайн-режиме», – отметил доцент вуза – продюсер, режиссер, сценарист Алексей Барыкин.

Итоги конкурса будут подведены 20 декабря. Команда, занявшая первое место, получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Команда, занявшее второе место, получит 300 тысяч рублей, а «бронзовый» призер – 200 тысяч.

Победители будут определены независимыми экспертами международного жюри.

«Права на фильмы остаются за создателями, но после конкурса мы не расстаемся с режиссерами, а дальше занимаемся продвижением их фильмов. Причем не только в рамках альманаха, но и каждым в отдельности», – подчеркнул продюсер Станислав Ершов.

По итогам конкурса будет сформирован альманах, который в дальнейшем будет представлен на международных фестивалях.

«Безусловно, такой подход повлияет на популяризацию нашего наследия, а о нашей республике узнают жители разных стран», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Напомним, что проект инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году.