Представители КНИТУ-КАИ стали одними из победителей чемпионата профмастерства AtomSkills

Фото: пресс-служба VIII Отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2023.

В Екатеринбурге состоялась церемония закрытия VIII Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2023. В 2023 году чемпионат приобрел новый международный масштаб и качество. Он собрал около 2 000 участников из России, а также Беларуси, Турции, Бангладеш, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Боливии, Индии.

Представители КНИТУ-КАИ — руководитель лаборатории СЦК «Технологии композитов», выступавший в качестве эксперта Арсений Поляев и студенты — участники соревнований Василий Мильчаков, Айзат Бариев — вошли в команду НИЛ «СЦК «Технологии композитов (ЮМАТЕКС-КАИ)» и стали победителями в компетенции «Технологии композитов».

Фото: КНИТУ-КАИ

«Специализированный центр компетенций „Технологии композитов“ создан совместно с компанией Umatex (Росатом). Команда в очередной раз подтвердила лидерство КНИТУ-КАИ в композитном направлении, соревнуясь со специалистами со всей России. Следуют отметить, что наши студенты обошли 10 команд профессионалов, уже состоявшихся инженеров и технологов, имеющих многолетний опыт работы в отрасли», — отметил Арсений Поляев.

Подготовка команды для чемпионата проходила на базе КНИТУ-КАИ.

В соревновательной части AtomSkills приняли участие 1 732 профессионала: работники атомной отрасли, студенты 22 учебных заведений, а также команды крупных российских промышленных компаний, среди которых РЖД, СИБУР, Газпром нефть, ЕВРАЗ, Газпром, Роскосмос, Белорусская АЭС и другие. Участники соревнований продемонстрировали свои навыки по 40 компетенциям, включая специальную новую номинацию для студентов вузов «Технологический прорыв: Квантовые технологии». Также абсолютно новой компетенцией в этом году стало «Математическое моделирование».

Отметим, что впервые на AtomSkills-2023 представители 16 компетенций объединились, чтобы за несколько дней чемпионата создать единый продукт — ветроэнергетическую установку малой мощности с накопителем энергии и инновационной системой управления SmartGrid. Работа велась в перерывах между соревнованиями, а результат был представлен на церемонии закрытия. Разработать и выпустить изделие в столь короткий срок получилось благодаря применению инструментов Производственной системы Росатома и цифровизации на всем жизненном цикле с применением отечественных ИТ-решений. Сама идея объединения профессионалов AtomSkills в единую команду для выпуска реального изделия родилась при обходе площадки в 2022 году генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.