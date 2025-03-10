Представители Казани взяли золото на международной конференции ландшафтных дизайнеров

Фото: Ассоциация озеленителей Казахстана

Пять представителей Казани стали победителями и призерами премии AOK’LD AWARD 2025, организованной в рамках XI Конференции Ассоциации озеленителей Казахстана. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Конференция, собравшая профессионалов в сфере проектирования из более чем 20 стран, прошла в Алматы. Сюда приехали ландшафтные архитекторы, дизайнеры, экологи, представители бизнеса и муниципальных органов, а также стартапы и технологические компании, работающие в сфере озеленения. Для участников конференции состоялись лекции и выступления по теме «Управление ресурсами в ландшафтной отрасли». Делегаты обсудили передовые технологии, инновационные подходы и новейшие тренды в области озеленения и благоустройства.

Фото: Ассоциация озеленителей Казахстана

Помимо представителей России и стран СНГ, за звание лучшего ландшафтного дизайнера боролись участники из Китая, Италии и Перу.

Казанским специалистам достались золото в номинациях «Лучший реализованный объект комплексного благоустройства жилой среды», «Лучший нереализованный проект общественного пространства площадью более 1 гектара» и «Лучший частный нереализованный проект площадью более 1 гектара», серебро – в номинациях «Лучший реализованный объект МАФ» и «Лучший выставочный сад». Авторы проектов, Елена Елизарова, Юлия Шишкина и Оксана Городничук, являются архитекторами компании VitaVerde. За последний год они уже не раз привозили в Татарстан победные места с престижных премий. Несколько месяцев назад они также одержали три победы на международном фестивале «Атмофест», проходящем в Екатеринбурге.