Представители КАИ - победители соревнований по беспилотной авиации

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024» привлек тысячи авиамоделистов, программистов и операторов дронов со всей страны

Представители КНИТУ-КАИ завоевали кубки Гран-при и победителей, а также многочисленные медали соревнований по беспилотной авиации в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг — 2024» — всего 13 золотых медалей, 9 серебряных, 7 бронзовых медалей, 4 кубка победителя и 2 гран-при. Мероприятие проходило на Сахалине с 8 по 21 июля.

«Архипелаг — 2024» привлек 4500 участников из 78 регионов страны. В этом году в центре внимания — беспилотные авиасистемы, новая энергетика, искусственный интеллект, биотехнологии и вопросы улучшения качества жизни людей.

Соревнования по беспилотной авиации собрали авиамоделистов, программистов, разработчиков и операторов дронов, команды от регионов, спасателей, представителей технологических кружков и кванториумов со всей страны в возрасте от 14 до 65 лет. Состоялись соревнования по инженерному и спортивному направлениям, а также тестирование технологических решений.

Ученики специализированного учебного научного центра «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ» (СУНЦ) десятиклассники Лилия Шагеева, Алим Мусин, Родион Введенский, Ирек Салахов, Иван Тарасов, их педагог Игорь Нафиков и студент КНИТУ-КАИ Ильяс Хисамиев завоевали 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей, 4 кубка победителей, два кубка абсолютного победителя (Гран-при). Так, Гран-при завоевано в дисциплине «Химическая разведка» (Нафиков, Салахов, Шагеева, Хисамиев) и «Автономная доставка груза» (Нафиков, Салахов, Шагеева, Тарасов).

Команда КНИТУ-КАИ второй год подряд успешно выступает в соревнованиях по беспилотной авиации «Архипелага». В августе прошлого года Лилию Шагееву, Алима Мусина и Ильяса Хисамиева, выступавших в составе сборной Татарстана, пригласили на встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

«В этом году соревнования получились более серьезными и победить было непросто. Ребята упорно тренировались, чтобы показать лучшие результаты, как на занятиях по дополнительному образованию, так и самостоятельно», — отмечает педагог специализированного учебного научного центра «Инженерный лицей КНИТУ-КАИ» Игорь Нафиков.