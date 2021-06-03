Mail.ru Group предоставит Иннополису решения в области цифровой трансформации

На Петербургском международном экономическом форуме представители города Иннополис подписали соглашение с Mail.ru Group о сотрудничестве в инновационной сфере.

«Мы рады стать партнером Иннополиса в области цифровой трансформации. Уверены, что обширная экспертиза и решения Mail.ru Group помогут руководству города повысить комфорт жителей: усилить техническую оснащенность Иннополиса, ускорить решение административных вопросов и создать безопасную среду. У нас есть для этого все возможности», — сказала вице-президент компании Mail.ru Group Элина Исагулова.

Одним из направлений сотрудничества Mail.ru Group и Иннополиса станет цифровизация государственных и муниципальных услуг, а также функций органов местного самоуправления. Компания предоставит городу свои технологии для автоматизации работы администрации, развития и поддержки онлайн-проектов в этой сфере. Благодаря нововведениям жители смогут проще получать необходимые услуги и информацию.

«Уверен, что благодаря сотрудничеству Иннополиса и Mail.ru Group будут реализованы инновационные проекты, направленные на развитие инфраструктуры города и региона», — добавил гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.

Кроме того, Mail.ru Group поможет внедрить цифровые решения в сферу здравоохранения, благодаря которым жители смогут следить за здоровьем и получать своевременную помощь. Специалисты Mail.ru Group будут проводить в Иннополисе хакатоны, лекции и другие образовательные мероприятия. А на базе вузов и других учебных заведений города заработают курсы подготовки ИТ-специалистов разных направлений.

Ранее партнером города стал образовательный портал GeekBrains.