Представители Госкомитета РТ по закупкам обменялись опытом с московскими коллегами

Представители Государственного комитета Татарстана по закупкам посетили Москву и Московскую область для изучения актуальных практик в соответствующей области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, состоялась встреча сотрудников комитета с руководителем столичного Департамента по конкурентной политике Кириллом Пуртовым, а также с представителями Комитета по конкурентной политике и Главного контрольного управления Подмосковья.

Беседа была нацелена не обмен опытом и изучение интересных практик в сфере закупок. Речь зашла в том числе об изучении особенностей организации контрактной системы в Москве и Московской области.

Это такие моменты, как централизация и экспертиза закупок, расчет начальной цены контракта, работа межведомственной комиссии, работа в региональных информационных системах, методологическая работа в сфере закупок.

Кроме того, были презентованы практики Татарстана в сфере закупок. «Общение с коллегами и специалистами из сферы закупок — это не только изучение практик применения действующих норм, но и возможность обменяться профессиональным опытом и перспективными идеями. Такие встречи помогают повысить компетенции, а также выработать общие рекомендации в сфере закупок для республики», — прокомментировал итоги встречи председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.