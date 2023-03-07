Представители Госдепа и ЕК обсудили с алмазодобывающими компаниями санкции против России

Координатор санкционной политики Госдепартамента Соединенных Штатов Джеймс О'Брайен и заместитель еврокомиссара по вопросам торговли Дени Ридонне встретились с представителями американской и европейской алмазной промышленности. На консультациях они обсудили возможность введения новых санкций в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и обсуждение сосредоточилось на наиболее эффективных и действенных способах прервать этот поток доходов», – сказано в заявлении.

Утверждается, что Штаты и Евросоюз «остаются привержены навязыванию России экономических издержек» из-за спецоперации на Украине. В октябре 2022 года О'Брайен уже проводил консультации с американскими производителями алмазов по антироссийским рестрикциям.

В начале 2022 года американский президент Джо Байден запретил импорт российских необработанных алмазов. Кроме того, 7 апреля Минфин США ввел санкции в отношении российской «Алроса» и ее дочерних компаний, в которых она владеет долей не менее 50%. «Алроса» обеспечивает до 90% добычи алмазов в нашей стране.