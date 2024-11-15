Представители федеральных СМИ оценили восстановление исторического центра Казани

Дом приемов ASG после реставрации

Фото предоставила пресс-служба ASG

Представители федеральных СМИ посетили отреставрированные компанией ASG invest старинные здания Казани. Пресс-тур был организован в рамках II Международного форума «Ребус», он собрал сотрудников ведущих российских изданий и экспертов в области архитектуры.

В маршрут пресс-тура вошли как современные жилые комплексы, так и исторические здания в центре Казани. Это были Дом приемов ASG (Дом Коринфского — ул. Карла Маркса 16 и Дом Банарцева — ул. Карла Маркса, 18) и номера Михайлова (ул. Лобачевского, 3/24). Они вошли в число 26 объектов, переданных в 2012 году ASG invest на реставрацию. «Изюминкой» маршрута стало посещение двух этажей комплекса зданий Адмиралтейской конторы — будущего Дворца изящных искусств ASG (ул. К. Маркса, 17).

Дом приемов ASG до реставрации Фото предоставила пресс-служба ASG

Старинные казанские особняки имеют уникальную судьбу, но еще недавно они представляли собой самые настоящие руины. Оба комплекса — пример профессиональной и бережной реставрации с сохранением изначального облика и с интеграцией в современность, в том числе в туристическую инфраструктуру.

Участники пресс-тура оказались впечатлены увиденным в разрезе «было-стало», разглядывая старые фотографии зданий. Все представленные журналистам примеры успешного сохранения объектов культурного наследия основаны на механизмах частно-государственного партнерства. Благодаря реализации таких проектов столица Татарстана остается синтезом исторического наследия и динамично развивающегося мегаполиса.

Федеральные журналисты отметили, как «ожившие» дома украшают город, придавая ему неповторимый колорит и сохраняя традиции исторической архитектуры.

Номера Михайлова в процессе реставрации Фото предоставила пресс-служба ASG

Павла Назаркина, редактора Commercial Real Estate, как эксперта коммерческой недвижимости заинтересовали номера Михайлова, помещения которых после окончания реставрации планируется сдавать в аренду. Он заметил, что будет интересно посетить те «креативные объекты», которые там появятся.

Алексей Щукин — автор журнала о российском бизнесе «Монокль». Он подчеркнул, что на протяжении многих лет наблюдает, как стремительно развивается город — «в правильном направлении, как пример для всех».

В уникальной атмосфере Музея частных коллекций ASG, расположенном в Доме приемов ASG, участники пресс-тура всё больше рассуждали о реставрации.

Номера Михайлова до реставрации Фото предоставила пресс-служба ASG

Оксана Самборская, обозреватель «Строительной газеты» — главного отраслевого информационного партнера форума, заметила: «Восстановление исторической части без строительства дополнительных объемов „на заднем дворе“ — это редкость. Реставрация без попытки достроить пару десятков тысяч квадратных метров, чтобы проект стал более экономически эффективным, — это большой подарок городу».

Галина Белых из онлайн-медиа «Архитайм» констатировала: «В Казани происходит много всего интересного и достойного столичного города. Наша экскурсия тому подтверждение. И это замечательное историческое здание, Дом приемов, с потрясающей коллекцией, которой может позавидовать любая столица мира».

Фото предоставила пресс-служба ASG

«Радует, что есть забота о культурном наследии, именно научная реставрация с историческим подходом к изучению аспектов об этих зданиях. Вы наполняете и возвращаете genius loci этим местам — они снова обретают не только шанс на жизнь, но и на ту жизнь, которая когда-то была. Это „двойная реставрация“, реновация. И за это отдельное спасибо», — добавила Элина Левицкая из «Проека Балтия» (профессиональное издание об архитектуре, урбанистике и дизайне в России, Финляндии и странах Балтии).

Помимо журналистов, Дом приемов ASG посетили представители Международной выставки-форума архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА.

Фото предоставила пресс-служба ASG

«Здесь деньги инвестированы в культуру, и на очень профессиональном уровне. Все, включая сотрудников музея и реставраторов, говорят в такой интонации, которая не допускает фальши. Очевидно, что это идет от фигуры владельца-мецената, который задает этот тон. Это большие перспективы для города, страны и в целом для нашей культуры», — выразил уверенность Василий Бычков, генеральный директор компании «Экспо-парк. Выставочные проекты» и основатель АРХ МОСКВА.

«Сейчас город стал столицей европейского уровня. Такой теплый человекоориентированный девелопмент — это здорово. Что касается деятельности ASG, тут я как романтик скажу: традиция меценатства не умерла. Мне кажется, вы меценаты наравне с Морозовыми и Мамонтовыми», — отметила директор выставки АРХ МОСКВА Анна Фурс.