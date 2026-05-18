Представители European Aquatics могут посетить Казань в июне

В Казани в июне ожидают визит представителей Европейской федерации плавания (European Aquatics). Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, делегация может приехать во время чемпионата России по плаванию, который пройдет в столице республики. Ведется диалог о возможном проведении в Казани чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

«Данный чемпионат должен был пройти в Казани в 2024 году. Он был не отменен, а перенесен. У нас есть официальное письмо от Европейской федерации плавания о том, что он планируется к проведению в 2028 году. Мы надеемся, что представители европейской федерации приедут к нам в Казань на чемпионат России по плаванию, который пройдет в июне, и будем уже собирать дорожную карту по данному мероприятию», – сказал он в беседе с ТАСС.

Леонов уточнил, что работа по организации возможного турнира ведется совместно с Федерацией водных видов спорта России. По его словам, спортивная инфраструктура Казани позволяет принять соревнования: основная часть мероприятий может пройти во Дворце водных видов спорта, также будут задействованы 50-метровые бассейны, а спортсменов разместят в Деревне Универсиады.

Министр добавил, что реализация проекта во многом будет зависеть от международной обстановки. «Сейчас все будет зависеть от геополитической обстановки – насколько страны готовы будут приехать в нашу страну, в Казань спустя практически два года. Если будет принято положительное решение, постараемся не подвести и провести турнир на самом высоком уровне», – подчеркнул министр.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит раз в два года и включает соревнования по плаванию, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду, синхронному плаванию и хайдайвингу. В 2026 году турнир состоится в Париже.