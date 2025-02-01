Представители «Единой России» навестят родственников ветеранов по всему Татарстану

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты от «Единой России» в Татарстане не оставят без внимания ни одного ветерана Великой Отечественной войны и свидетеля событий военных лет, поддержат тружеников тыла, вдов и детей войны, участников специальной военной операции и их семьи. Об этом заявила член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

«Примем участие в многочисленных акциях и мероприятиях, которые, я уверена, развернутся по всей республике», — добавила она. И конкретизировала, что в рамках партпроекта «Крепкая семья» «Единая Россия» организует по всей республике посещение семей участников войны.

«Хотим собрать красивые семейные истории, с которыми смогут познакомиться молодые семьи. Секреты семейного долголетия станут частью уроков семьеведения в образовательных учреждениях», — пояснила Ларионова.

Парламентарий напомнила, что в эти дни «Единая Россия» запустила масштабный проект — по муниципалитетам отправилась передвижная фотовыставка «Отец героя». Сейчас экспозиция развернулась в Лаишевском и Пестречинском районах. В феврале выставка откроется в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах.

«В Зеленодольске — одном из семи населенных пунктов России, которым по инициативе партии присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“, готовится масштабная работа по обсуждению с населением выбора места для памятной стелы», — добавила Татьяна Ларионова.

Кроме того, по словам депутата, в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» в районах РТ будет проведен ремонт всех обелисков, мемориалов и памятных мест, которые нуждаются в реконструкции. Всего в республике их насчитывается более 2,7 тыс. Все они на контроле у актива «Единой России», заверила она.

«В рамках партпроекта „Новая школа“ мы продолжим открывать парты героев. Две такие парты мы торжественно открыли 31 января в казанской гимназии №102. Это очень важное направление — мы сохраняем память о наших воинах, о них будут знать наши дети. Ведь одна из наших главных задач - научить молодежь гордиться своей страной, своими Героями», — уверена Татьяна Ларионова.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев ранее заявлял, что оргкомитет «Наша Победа» создал эффективные механизмы для широкого распространения информации о ключевых событиях прошлого, об их значении для отечественной и мировой истории, что особенно актуально в объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы даем старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций „Знать, чтобы помнить“. В прошлом году его участниками стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, имеющих экспозиции, посвященные землякам — участникам специальной военной операции. Впервые в конкурсе приняли участие 50 высших учебных заведений. Победителями федерального этапа стали 90 музеев. В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов», — проинформировал Владимир Якушев. Призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

По мнению главы Генсовета партии, одним из важнейших направлений работы оргкомитета «Наша Победа» является реализация инициативы Владимира Путина по присвоению населенным пунктам почетного звания «Города трудовой доблести».

«С 2020 года мы обрабатываем обращения от коллективов предприятий и инициативных групп жителей, организуем голосования в пользу городов-претендентов, помогаем с оформлением документов. 15 января Президент поддержал предложение „Единой России“ о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ еще семи городам. Это Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Салехард. Таким образом, сейчас 70 городов носят это высокое звание. В ближайшее время вместе с жителями определим места размещения памятных стел. Для этого в штабах общественной поддержки „Единой России“ будут организованы обсуждения, а также голосование в социальных сетях и на интернет-ресурсах», — отметил Якушев.

«Единая Россия» 25 апреля по всей стране и еще в 80 государствах проведет международную акцию «Диктант Победы». Минобрнауки РФ организует площадки международной акции «Единой России» «Диктант Победы» во всех университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию текста подключится Фонд «Защитники Отечества», площадками для проведения станут региональные филиалы.

«В прошлом году диктант писали более 2 млн человек на 30 тыс. площадок. Рассчитываю, что в этом году интерес к акции будет не меньше», — подчеркнул председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Вместе с тем «Единая Россия» продолжит организовывать традиционные патриотические акции и развивать новые форматы исторического просвещения.

«Партия весной инициирует традиционные акции „Пробег победы“, „Письмо Герою“, „Окна победы“ и другие. Принципиально важно, чтобы эти мероприятия охватили самый широкий круг наших граждан, побудили их задуматься о значении Великой Отечественной войны в судьбе нашей страны, в судьбе Европы и мира», — заключил Сергей Нарышкин.

«Единая Россия» также продолжит выполнять поручение главы государства по формированию перечня и приведению в порядок объектов, связанных с подвигом фронта и тыла. Федеральный координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что продолжатся акции «Звонок ветерану», «Бессмертный полк онлайн», «Парад у дома ветерана», адресные поздравления фронтовиков. Появятся и новые форматы.

«В этом году, договорившись с социальной сетью „ВКонтакте“, мы хотим в каждом регионе сделать сообщества, посвященные ветеранам. В них будут размещаться памятные фотографии из их жизни, новости», — пояснил Сидякин.

Партия окажет содействие в создании в регионах муралов, посвященных героям Великой Отечественной войны и спецоперации. Сейчас они появляются на фасадах, отремонтированных по программе капремонта школ, детсадов и колледжей, напомнил партийный деятель.

«Единая Россия» также в год 80-летия Победы организует автопробеги с ретроавтомобилями, фотовыставки, издание книг памяти о Героях России, выпуск вместе с Почтой России новых почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести» и писателям-фронтовикам.

При поддержке «Единой России» планируется вовлечь в работу волонтерского корпуса к 80-летию Победы около 500 тыс. человек, в том числе участников СВО, ставших депутатами от партии. Центры подготовки появились уже в каждом регионе и 20 странах мира.

В завершение обсуждения Владимир Якушев заявил, что участие в памятных акциях «Единой России», которых будет много и на федеральном уровне, и в регионах, примут все институты партии.

«Необходимо обратить внимание, чтобы они качественно проходили не только в столице, но и в любой точке страны. Мы чествуем ветеранов. Тех, кто работали в тылу, в госпиталях. Конечно же, говорим об участниках других военных конфликтов, локальных войн, специальной военной операции. Все эти категории должны быть в обязательном порядке охвачены. Все мероприятия должны быть продуманы, проведены организованно, очень качественно, на высоком уровне. С одной стороны, мы говорим спасибо ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».

«Единая Россия» 26 апреля 2024 года в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тыс. площадок в России и 61 стране мира. Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках.

Акцию поддержали школы, вузы, структуры Росатома, Росгидромета, Роскосмос, Русское географическое общество, Почта России, промышленные корпорации. Задания в этом году посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.