Представители делового сообщества Киргизии побывали на заводах АО «Татспиртпром»

В рамках рабочего визита в Республику Татарстан делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики Гульнары-Клары Самат представители делового сообщества Кыргызстана побывали на предприятиях АО «Татспиртпром».

Министр энергетики и промышленности Киргизской Республики Кубанычбек Турдубаев, старший вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Роман Касымов, руководители предприятий различных сфер деятельности, заинтересованные в сотрудничестве с предпринимателями Татарстана, прибыли сегодня на Усадский спиртовой и Усадский ликероводочный заводы компании «Татспиртпром».

Фарит Шагиахметов — заместитель генерального директора по техническим вопросам, Айдар Мадьяров — директор УСЗ и УВЛВЗ, а также Регина Власова — и. о. директора департамента внешнеэкономической деятельности АО «Татспиртпром», сопровождая гостей в производственных цехах предприятий, рассказали о мощностях спиртового и ликероводочного заводов, ответили на вопросы.

Членов делегации интересовали темы ценности импортной водки (водки из России), ценообразования продукции, вкусовых предпочтений татарстанцев, а также возможности локального розлива и классического экспорта в Кыргызстан. Как отметили гости, продукцию татарстанского производителя знают и в Киргизии.

В рамках встречи прошли переговоры членов делегации с генеральным директором АО «Татспиртпром» Русланом Максудовым.

«Татспиртпром» активно развивает внешнеэкономическую деятельность, поставляя сегодня свою продукцию в 27 стран мира — США, Канаду, Японию, Китай, Германию, Италию, Венгрию, Южную Корею, Турцию, Армению, Казахстан, Туркменистан, Украину, Беларусь и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Доля экспортных отгрузок ликероводочной и пивоваренной продукции в компании динамично растет. В 2019 году объемы поставок за рубеж составили 135 856 дал, в 2020-м — 147 000 дал.