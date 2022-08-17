Представители более 40 татарстанских компаний отправятся с бизнес-миссией в Иран

Министерство промышленности и торговли Татарстана планирует провести 20-24 августа бизнес-миссию в Иране. По планам в поездке будут участвовать представители более 40 компаний. Возглавит делегацию министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщили «Татар-информу» в ведомстве.

Иран рассматривается как альтернатива Китаю в восточном направлении. Кроме того, этот рынок дает выход на Афганистан, Пакистан и Индию, где проживают около 2 млрд человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее назвал одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества с Ираном развитие транспортных маршрутов, в том числе международного транспортного коридора «Север-Юг». Прорабатываются вопросы встраивания татарстанских логистических центров в цепочки, проходящие по рекам Кама и Волга и далее по Каспийскому морю в направлении портов Ирана. «Это в перспективе создаст хорошую возможность по доставке грузов водным путем в Иран, а также далее в другие страны», – считает Президент РТ.