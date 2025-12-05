Представители Академии наук и Фонда науки и технологий РТ прошли обучение по ИИ

Образовательный курс по применению искусственного интеллекта (ИИ) в науке прошли представители Академии наук и Фонда науки и технологий РТ, госслужащие и сотрудники научных и производственных предприятий региона. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба Университета Иннополис.

Фото: пресс-служба Академии наук РТ

«Программа обучения позволила сформировать у моей команды целостное понимание технологий искусственного интеллекта и практические навыки их применения в научной и управленческой деятельности. Благодаря пяти модулям, включающим вебинары, мастер-классы и очные занятия, удалось достичь ключевых результатов: мы освоили инструменты ИИ, научились выявлять точки внедрения, разрабатывать проектные инициативы и уже применяем новые знания в работе», – сообщил вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов.

Университет Иннополис провел курс по применению ИИ в науке для 100 специалистов из 40 организаций Татарстана по заказу Фонда науки и технологий Татарстана. Обучение состояло из онлайн-вебинаров, мастер-классов, видеолекций и очных занятий. Преподавателями курса выступили эксперты Института ИИ и Исследовательского центра в сфере ИИ российского ИТ-вуза, Академии наук РТ и других компаний.

Фото: пресс-служба Академии наук РТ

«В связи с актуальностью темы инициатива организовать программу повышения квалификации нашла поддержку лично у президента Академии наук РТ Рифката Минниханова», – сообщил директор Фонда науки и технологий РТ Тимур Халитов. Он добавил, что с учетом полученных знаний предстоит сформировать стратегию развития ИИ в Татарстане.