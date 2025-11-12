Представители АИР Татарстана побывали на заводе компании Vivo в Шэньчжэне

Фото: пресс-служба АИР РТ

Представители Агентства инвестиционного развития РТ во главе с руководителем ведомства Талией Минуллиной прибыли в китайский город Шэньчжэнь. Их поездка связана с предстоящим визитом татарстанской делегации во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в КНР для участия Китайской выставке высоких технологий-2025 с 14 по 16 ноября, сообщает пресс-служба агентства.

Сегодня сотрудники АИР Татарстана посетили завод технологической компании Vivo, специализирующейся на дизайн-ориентированных смарт-терминалах и интеллектуальных сервисах. Она лидирует в Китае по объему продаж смартфонов, выпуская 100 млн устройств в год.

Основные направления работы компании – связь 5G, искусственный интеллект, промышленный дизайн, технологии обработки изображений. На заводе насчитывается 20 тыс. рабочих мест, из сотрудников три четверти – научные разработчики. Каждые 11 секунд предприятие выпускает новый смартфон.