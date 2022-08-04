40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме России

Свое участие в российском Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран мира. Об этом сообщил советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

«Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводятся его слова на сайте форума.

Организаторы форума подготовили для участников насыщенную деловую программу по актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики и обсуждению путей выхода из мирового кризиса.

Кобяков подчеркнул, что ключевая задача форума сформулирована в теме этого года «На пути к многополярному миру». «Сегодня мы уже оказались в новой реальности, наша ключевая задача – перестроить бизнес-процессы, найти новые точки опоры для экономического сотрудничества и роста», – добавил Кобяков.