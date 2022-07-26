Представители 27 стран приедут на World Construction Championship в Казань

Предварительный этап отбора участников Международного строительного чемпионата стартовал сегодня в Казани. На отбор зарегистрировались участники из 91 города 57 субъектов России. Также ожидаются представители 27 стран, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

«Нам важно, чтобы чемпионат стал местом обмена компетенциями, полезными навыками и наработками. Международный статус дан ему неслучайно. Запустив процесс коммуникации сразу между несколькими странами, мы неизбежно получим качественный скачок. Опыт российских мастеров в сегменте промышленного строительства будет интересен иностранным коллегам», - прокомментировал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Международный строительный чемпионат — World Construction Championship (WCC) пройдет с 5 по 8 октября на территории выставочного комплекса «Казань Экспо». В этом году чемпионат состоится второй раз. В первых состязаниях в 2021 году в Сочи приняли участие 500 строителей и порядка 200 компаний.

«Чемпионат прошлого года показал высокий уровень профессиональной подготовки участников. Мы с уверенностью говорим, что соревнования можно считать трамплином для личного и профессионального развития строителей. Именно так запускается «социальный лифт», открывающий молодым новые карьерные возможности», – рассказал гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Среди задач чемпионата – повышение престижа и популяризация рабочих профессий в России и в мире в сфере промышленного строительства.

«В этом году международный строительный чемпионат вошел в линейку проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Количество заявок на участие в проекте растет каждый день. Сейчас уже зарегистрировались конкурсанты из 91 города 57 субъектов нашей страны. Уверен, что чемпионат позволит внести весомый вклад в популяризацию рабочих профессий в сфере строительной отрасли», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ожидается, что площадка «Казань Экспо» соберет представителей 27 стран, в том числе членов ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ, а также Бангладеша, Кувейта, Лаоса, Венгрии, Египта, Нигерии, ОАЭ, Израиля, Сербии, Катара, Ирана и Турции.