Представители 194 стран съедутся в Казань на сессию ЮНЕСКО

В июне 2022 года в Казань съедутся представители 194 стран на 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры Татарстана сообщила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Наступивший год для культуры нашей республики имеет особое значение. Грядет событие мирового масштаба. Всей страной мы будем отмечать 1100-летие принятие ислама волжскими булгарами», — подчеркнула министр.

45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в 2022 году в Казани при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел России и Правительства Республики Татарстан. Сессия будет приурочена к 50-летию принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Центральная тема сессии — «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия».

В работе международной дискуссионной площадки примут участие примерно 4 тыс. делегатов, включая министров культуры, образования и экологии, а также профессиональные неправительственные организации — ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) и МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов).